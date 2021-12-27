Tescile Esas Onaylanmış Parselasyon Planlarının Askı ile İlan Edilmesi
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Akyol Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız...
Bozarmut (Kuru) Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız...
Bozarmut (Kuru) parselasyon planı için tıklayınız...
Bozarmut (Sulu) Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız...
Bozarmut (Sulu) Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız...
Bozüyük Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız...
Bozüyük Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız...
Kınık Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız...
Kınık Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız...
Seki Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız...
Seki Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız...
Yayla Ceylan Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız...
Yayla Ceylan Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız...
Yeni Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız...
Yeni Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız...
Yeniköy Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız...
Yeniköy Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız...
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