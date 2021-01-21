Tesadüfen karşılaştığı 14 köpek yavrusunu beslemek için her gün 5 kilometre yürüyor

Yozgat'ta 53 yaşındaki hayvansever Şaban Şahiner, tesadüfen bulduğu 14 köpek yavrusu ve annelerine her gün 5 kilometre yürüyerek yiyecek ulaştırıyor.

Yozgat'ta 53 yaşındaki hayvansever Şaban Şahiner, tesadüfen bulduğu 14 köpek yavrusu ve annelerine her gün 5 kilometre yürüyerek yiyecek ulaştırıyor.

Şeyh Ahmetefendi Mahallesi'nde ikamet eden Şahiner, bir yıl önce alıp büyüttüğü "Dost" isimli köpeğini Çamlık Milli Parkı'nda gezdirirken 2 yerde gördüğü yeni doğmuş 14 köpek yavrusu ve annelerinin bakımını üstlendi.

Şahiner ilk bulduğunda donmak üzere olan yavruların durumunu sosyal medya hesabından paylaşınca hayvanseverler ve Yozgat Belediyesinden destek aldı.

Hayvanseverler Şahiner'e mama, ekmek ve süt desteği sağlarken Yozgat Belediyesi ekipleri de yavrular için doğal ortamlarına yuva yerleştirdi.

Kaleci antrenörü olan Şahiner, AA muhabirine, Çamlık Milli Parkı'nda hem spor yaptığını hem de köpeğini gezdirdiğini söyledi.

Bir gezinti sırasında köpek yavrularıyla karşılaştığını anlatan Şahiner, "Yavrular çok perişandı, bulundukları yer tamamen çamurdu. Bunu sosyal medya hesabımdan yayınladım. Bunu gören hayvanseverler mama, süt, ekmek getirirken belediye ekipleri de köpeklere yuva yaptı." dedi.

Şahiner, yavruları her gün kontrol ettiğini belirterek, "Yuvaların yerleştirilmesiyle yavrular rahat ortama kavuştu. Komşularım ekmek veriyor, süt veriyor. Yaklaşık 5 kilometre yürüyerek hem spor yapıyorum hem yavrulara bakıyorum." ifadesini kullandı.

Yavrulara mama getiren Selin Ertuğrul da "Şaban amcanın sosyal medyada paylaştığı yavruları görünce babamla mama getirip köpekleri besledik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul