Tesadüfen görüp geldi, yaralı amcasının elini bırakmadı KARAMAN'da, otomobilin kavşakta çarpıştığı motosiklet sürücüsü Tayfun Oral ve babası Ali Oral yaralandı.

KARAMAN'da, otomobilin kavşakta çarpıştığı motosiklet sürücüsü Tayfun Oral ve babası Ali Oral yaralandı. Tesadüfen kazayı görüp gelen ve yerde yaralı olarak yatan kişinin amcası olduğunu gören Emre Oral da, amcasının tuttuğu elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza, bugün saat 07.50 sıralarında İbrahim Öktem Caddesi Şehir Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Celalettin Kara yönetimindeki 70 DV 173 plakalı otomobil, kavşakta inşaat işçisi Tayfun Oral'ın kullandığı 70 AB 091 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 12 metre savrulan motosiklet sürücüsü Tayfun Oral ve arkasındaki babası Ali Oral, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğula ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

TESADÜFEN GÖRÜP GELDİAynı inşaatta çalışan ve işe giderken kazayı fark edip olay yerine gelen Emre Oral, yerde yaralı olarak yatan kişinin amcası Ali Oral olduğunu gördü. Oral, amcasının yanına gelip, elini bir an olsun bırakmadı. Yaralı baba ve oğul, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan Celalettin Kara da ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA