Tesadüfen Boksör Oldu, Madalyaları Topladı

Samsun'da 3 yıl önce tesadüfen boksa başlayan lise üçüncü sınıf öğrencisi Gözde Nur Sönmez, katıldığı her turnuvada madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yetenekli sporcuları tespit etmek için okullarda yaptığı taramada 3 yıl önce boks branşına seçilen 17 yaşındaki Gözde Nur Sönmez, katıldığı 4 turnuvada 3 altın, bir bronz madalya elde etti. Sönmez, bu yıl içinde yapılacak Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında da madalya kazanarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak istiyor.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise birinci sınıfa kadar boksa hiç ilgi duymadığını, tesadüfen Gençlik ve Spor Bakanlığının seçmelerine katıldığını söyledi.

Seçmeleri başarı ile geçtiğine işaret eden Sönmez, "Antrenörüm Rıza Telli babamın yakın arkadaşı. Yolda kendisini görmüş ve benim de tarama grubundan seçmelere katılmamı istemiş. Ben de spora başlamak istiyordum. Seçmeleri başarı ile geçtim ve boksa başladım. Katıldığım iki Türkiye Şampiyonası'nda da 60 kiloda şampiyon oldum." ifadelerini kullandı.

Geçen ay Ukrayna'da düzenlenen özel turnuvada altın madalya aldığına dikkati çeken Sönmez, şunları dile getirdi:

"Ordu'da katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Hedefim bundan sonraki Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında altın madalya kazanarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak. Orada Türkiye'nin altın madalya kazanan ilk kadın boksörü olmak istiyorum."

Antrenör Rıza Telli de Gençlik ve Spor Bakanlığının yetenekli sporcuları tespit etmek için okullarda yaptığı tarama grubunda Sönmez'in seçildiğini anlattı.

Sönmez'in, tarama grubunun Türkiye'de ilk altın madalyalı sporcusu olduğunu belirten Telli, şunları kaydetti:

"İki yıl üst üstte Türkiye şampiyonu oldu. 60 kilo kadınlarda 2016 yılında Ordu'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Geçen ay Ukrayna'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. Önümüzde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları var. Bu turnuvalara hazırlanıyoruz. 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya getirecek kadın boksörlerimizden bir tanesi haline gelecek."