Tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz şampiyon oldu

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da, tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz ve herhangi bir spor kulübüne bağlı olmadan kendi geliştirdiği yöntemlerle antrenman yapan Mehmet Akif Keleş, yine kendi imkanlarıyla girdiği Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Babası Erzincan'da memurken arkadaşını izlemek için 7 yıl önce gittiği spor salonunda tanıştığı haltere merak salıp bir yıl süreyle antrenör eşliğinde spor yapan Mehmet Akif Keleş, 3 yıl önce babasının tayini dolayısıyla memleketi Erzurum'a dönünce kısa bir süre bir halter salonunda çalışmalarını sürdürdü.

Ardından kendi imkanlarıyla çalışmaya karar verip bilimsel makaleler okuyan, araştırmalar yaparak kendine uygun antrenman yöntemi geliştiren Mehmet Akif, deneme yanılma usulüyle hazırladığı çalışma programını uyguladı.

Herhangi bir spor kulübüne bağlı olmadan ve antrenörü bulunmadan haltere devam eden Mehmet Akif'e, talebi üzerine Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerince kuruma ait bir spor salonunda çalışma imkanı ve bazı malzemeler sunuldu.

Hatalarını, kendisini çektiği cep telefonu kamerasından görerek gidermeye çalışan Mehmet Akif, yeterli imkan olmamasına rağmen çalışmasını bu salonda sürdürdü.

Haftada 6 gün antrenman yapan, bazen de hem kondisyon kazanabilmek hem de harçlık çıkarabilmek için köy işleri ile kömür boşaltma işlerinde çalışan Mehmet Akif, çevresindekilerin "canın sıkılır, bırakırsın, senden halterci olmaz" demesine rağmen azimle çalışıp çeşitli yarışmalarda derece elde etti.

Son olarak kendi imkanlarıyla katıldığı Aydın'daki Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 96 kiloda birincilik kürsüsüne çıkıp Türkiye şampiyonu olan Mehmet Akif, şu sıralar, ekim ayında Romanya'da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Mehmet Akif Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşının vesilesiyle tesadüfen haltere başladığını anlatarak, "Haltere başladığım günden beri hiçbir antrenmanımı aksatmadım, haftada 6 gün çalışmalarımı sürdürdüm." dedi.

Mehmet Akif, ilk müsabakasına 6 ay sonra çıktığını anlatarak şunları aktardı:

"Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. 2014-2015-2016'da Doğu Anadolu Şampiyonalarında iki şampiyonluk bir de üçüncülük kazandım. 2017'de ilk defa ferdi olarak antrenör ve kulübüm olmadan Çorum'daki Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na gittim ve beşinci oldum. 2018'de kulüp bulamadığım için yarışmalara katılamadım. Ocak 2019'da Denizli'deki şampiyonada 16. oldum. İki ay sonra Aydın'daki Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 96 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. 1,5 yıllık aradan sonra 3 aylık antrenmanla rakiplerimi yakaladım ve antrenörsüz olarak bu branşta şampiyon olarak bir ilki başardım. Rakiplerimin hepsi Avrupa ve dünya şampiyonu antrenörleriyle çalışan sporculardı. Ben tek başıma çalışıp mücadele vererek orada şampiyon oldum."

"Salon ve malzemeler kısıtlı ama hiçbir şey imkansız değil"

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in kendisine halter takımı verip salon tahsis ettiğini aktaran Mehmet Akif Keleş, salonun haltere çok uygun olmaması, malzeme ve antrenör sıkıntısına rağmen bu sporu azimle yaptığını anlattı.

Mehmet Akif, zaman zaman köylerde saman ve ot işleriyle de uğraştığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Hem harçlığımı çıkarıyorum hem de kondisyon antrenmanımı yapıyorum. Bütün halter malzemelerimi kendim karşılıyorum, müsabakalara bile kendi cebimden gidiyorum. Salon ve malzemeler kısıtlı ama hiçbir şey imkansız değil. Halter antrenörünün sporcuyu bizzat görmesi ve takip etmesi gerekir. Uzaktan bir antrenörden eğitim almadım, 3 yıldır burada tek başıma çalışıyorum. Deneme yanılma yöntemiyle kendime uygun programı buldum ve bu program beni başarıya götürdü. 7 yıldır haltere meraklıyım. Araştırmalarımla bilimsel makaleleri okuyarak deneme yanılma yöntemiyle kendi vücuduma uygun programı buldum ve devam ediyorum. Takım arkadaşım dahi yok. Bazen korkup ağır kilolara giremediğim için hatamı da göremiyorum. Telefonla kendimi çekip hatalarımı görmeye çalışıyorum."

Milli güreşçi Taha Akgül'ü örnek alıyor

Milli güreşçi Taha Akgül'ü kişiliği, azmi, çalışması, prensibi ve hırsıyla kendisine örnek aldığını aktaran Mehmet Akif, "7 defa Avrupa Şampiyonu, bir olimpiyat, iki dünya şampiyonu olmuş sporcu. Benim de amacım bir şampiyonluk elde etmek değil, ne kadar Avrupa ve dünya şampiyonluğu varsa, olimpiyatlarda ne kadar madalya almak varsa onları almak." dedi.

Mehmet Akif, halterde 15 yıl sonra Erzurum'a ilk Türkiye şampiyonluğunu getirdiğini ifade ederek, "Eğer ikinci ya da üçüncü olursam unutulurum ama birinci olursam daima örnek olurum ve unutulmam, dedim. Mücadele ettim, hırs ettim, sonunda 153 kiloyu kaldırarak şampiyon oldum. Beni burada çalıştıran bir antrenörüm olsaydı Türkiye rekoru kırarak şampiyon olurdum." diye konuştu.

Başarısının sırrının azmi ve çalışması olduğuna işaret eden Mehmet Akif Keleş, kendisine destek olan Taşkesenligil'e teşekkür ederek halterde daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA