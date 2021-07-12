TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Akma, Başkent, Ayedaş ve Toroslar AŞ'deki TİS'leri değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma; Başkent, Toroslar ve Ayedaş elektrik dağıtım şirketlerindeki toplu iş sözleşmesi (TİS) süreçlerini, üyelerinin görüşlerini dikkate alarak şeffaf şekilde yürütüp, şube başkanlarından aldıkları yetkiyle...

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma; Başkent, Toroslar ve Ayedaş elektrik dağıtım şirketlerindeki toplu iş sözleşmesi (TİS) süreçlerini, üyelerinin görüşlerini dikkate alarak şeffaf şekilde yürütüp, şube başkanlarından aldıkları yetkiyle imzaladıklarını bildirdi.

Akma, yaptığı yazılı açıklamada, Başkent, Toroslar ve Ayedaş elektrik dağıtım şirketlerinde TİS'leri 9 Temmuz'da imzaladıklarını anımsatarak, sözleşme sürecinin iş yeri temsilcileri ve şubeler aracılığıyla üyelerin görüşleri dikkate alınarak yürütüldüğünü vurguladı.

TİS görüşmeleri kapsamında 6 Temmuz'da İstanbul'da yapılan son toplantıda işveren tarafının son teklifini kendilerine ilettiğini belirten Akma, şunları kaydetti:

"Müzakerelerin sonucunda mutabakata varılan ve taleplerimizi karşılamayan konular oldu. Bunun üzerine 7 Temmuz'da, şube başkanlarımız ile istişare etmek ve süreci değerlendirmek üzere genel merkezimizde bir araya geldik. Bu toplantıda, işveren ile bu aşamadan sonra gelinebilecek en üst noktada sözleşmenin imzalanması ve enflasyondan çok uzak kararlarıyla işçiyi mağdur eden ve toplu pazarlık hakkını neredeyse işlevsiz hale getiren Yüksek Hakem Kuruluna gidilmemesi kararı alındı. Başından beri üyelerimizin görüşlerini dikkate alarak şeffaf bir şekilde yürüttüğümüz sözleşme sürecini, şube başkanlarımızdan alınan yetkiyle imzaladık. Sosyal medyada yer alan yanlış veya eksik bilgiler nedeniyle kaygıya yer bırakmayacak şekilde tüm detayları ile birlikte anlaşma tutanakları üyelerimizle paylaşıldı."

"Yüzde 20,53 ve daha üzerindeki rakamlarla sözleşmeyi imzaladık"

Akma, TES-İŞ'in, 58 yıllık geçmişiyle Türkiye'de sendikal hareketinin öncülerinden olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üyelerini, Yüksek Hakem Kurulunun yüzde 6+5'lik oranlarına mahkum etmeyen sendikamız, Yüksek Hakem tuzağına düşmemiştir. TİS'deki tüm artışlar dikkate alındığında ücretlerde ilk 6 ayda kıdemi 1-2 yıla kadar olan üyelerimiz için yüzde 13,6'dan başlayarak, kıdemi 8-10 yıl olan üyelerimiz için yüzde 20,53 ve daha üzerindeki rakamlarla sözleşmeyi masada imzaladık. Yapılacak ilk 6 aylık zammın üzerine 1 Eylül 2021 itibarıyla 6 aylık TÜFE oranında ikinci 6 aylık zammı yapılacak. İkramiye, sosyal yardım, yemek yardımı, bakım primi, iş güçlüğü, iş grubu cetveli ile ilgili diğer detaylar daha önce üyelerimizle sosyal medya ve web sitemiz üzerinden paylaşıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin üzerinde mutabık kalınan süresi ile ikramiye süreleri kalıcı olarak artırılmış ve sözleşmenin son 6 ayı için enflasyonun üzerine artı bir puan daha ücret zammı alındı. Bu sözleşmemizin yanında, üyelerimizin talepleri doğrultusunda çalışma ve yaşam koşullarımızı iyileştirmek amacıyla ek taleplerde bulunma ve mücadele etme hakkımız her zaman mevcut."

Sendikalarına zarar vermek isteyen bazı kesimlerin, sosyal medyadaki yanlış bilgilerle kendilerini hedef haline getirme çabasında olduğunu belirten Akma, şu ifadeleri kullandı:

"Ücretlere ilk 6 ay için yüzde 9 oranındaki artıştan önce yapılan iyileştirmeleri, sosyal yardımlardaki, yemek paralarındaki ve diğer yan haklardaki artışları dikkate almayan, yanlış veya eksik bilgileri öne sürerek toplu sözleşme yetkisi olmayan bazı yapılar, üyelerimizi sendikamızdan ayırma hevesindeler. 70 bine yakın üyesiyle her zaman tek vücut olan sendikamızı yıkmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği iyi bilinmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım