TES-İŞ Sendikası Çayırhan Şubesi 12. olağan kongresi yapıldı

Nallıhan ilçesinde TES-İŞ Sendikası Çayırhan Şubesi 12. olağan kongresi yapıldı.

Nallıhan ilçesinde TES-İŞ Sendikası Çayırhan Şubesi 12. olağan kongresi yapıldı.

Termik Santrali Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen divan başkanlığını Hüseyin Ozik'in yaptığı tek liste ile gidilen seçimde, şube başkanlığına yeniden Sinan Türker seçildi.

Türker yaptığı konuşmada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanların hak ve menfaatlerini, kanunların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde koruyacaklarını ve hiçbir işçinin hakkının çiğnenmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Yönetimde şube genel sekreteri Hüseyin Aydınlıoğlu, şube mali sekreteri Kemal Sevim, şube teşkilat sekreteri Önder Bozkaya, şube eğitim sekreteri Turgay Çelik olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak