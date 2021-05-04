TES-İŞ, Hakem Kurulunun BEDA, AKDEN ve Çamlı Enerji'deki "yüzde 6+5 zam" kararına tepki gösterdi

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası, Yüksek Hakem Kurulunun BEDA, AKDEN ve Çamlı Enerji Dağıtım AŞ'lerdeki "yüzde 6+5 zam" kararına tepki gösterdi.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası, Yüksek Hakem Kurulunun BEDA, AKDEN ve Çamlı Enerji Dağıtım AŞ'lerdeki "yüzde 6+5 zam" kararına tepki gösterdi.

TES-İŞ Sendikası Başkanı Ersin Akma, yazılı açıklamasında, BEDA, AKDEN ve Çamlı Enerji Dağıtım AŞ'lerde Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin sonuçlanamadığını anımsattı.

Bu nedenle sürecin Yüksek Hakem Kuruluna taşındığını, Kurulun da bu yılın ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 zam kararı verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TÜİK'in verilerine göre, bu yılın ilk dört ayına tekabül eden enflasyon yüzde 5,45 olarak gerçekleşti. BEDA, AKDEN ve Çamlı Enerji Dağıtım AŞ'lerde çalışan üyelerimiz için Yüksek Hakem Kurulunun belirlediği altı aylık yüzde 6 olan zam oranına zaten ilk dört ayda ulaşıldı. Gerçek enflasyon oranları da dikkate alındığında, rakamlarla görünen çok açık bir haksızlık ve adaletsizliğin olduğu ortada."

"Mağduriyeti ortadan kaldırmak için çaba göstereceğiz"

Enerji dağıtım işçilerinin bir yıldan fazla süredir Kovid-19 salgınına rağmen özveriyle çalıştığını vurgulayan Akma, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Hakem Kurulunun bu kararları, iş yerinde barışa, huzura ve verimli çalışma ortamına zarar verecektir. Daha önce de açıkça ifade ettiğimiz gibi, iş yerinde çalışma barışını ve verimliliği ortadan kaldıracak bu haksızlık ve adaletsizliği protesto eden üyelerimizin haklı, meşru ve yasal olan her türlü girişiminin yanındayız. Üyelerimizin hak etmedikleri mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için her türlü çabayı, yine üyelerimizle birlikte göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım