Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesinden Bangladeş'e su kuyusu
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Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesinden Bangladeş'e su kuyusu

Sakarya'daki bir lisenin öğretmenleri ve öğrencileri, Bangladeş'te 10 yıl süreyle kullanılabilecek su kuyusu açtırdı.

Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesinden Bangladeş'e su kuyusu
28.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:23

Sakarya'daki bir lisenin öğretmenleri ve öğrencileri, Bangladeş'te 10 yıl süreyle kullanılabilecek su kuyusu açtırdı.

Adapazarı Tes-İş Anadolu Lisesinde başlatılan kampanyaya öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Lisenin Toplumsal Hizmet Kulübü organizasyonuyla toplanan 650 avroluk yardımla Bangladeş'in 300 kişilik bir köyüne "Tes-iş Adapazarı Anadolu Lisesi Su Kuyusu" açıldı.

Liseden yapılan açıklamada, su kuyusunun köy halkının yaklaşık 10 yıl süreyle ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi, emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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