Tes-iş Adapazarı Anadolu Lisesi TEKNOFEST'te finale kaldı
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Tes-iş Adapazarı Anadolu Lisesi TEKNOFEST'te finale kaldı

Tes-iş Adapazarı Anadolu Lisesi TEKNOFEST'te finale kaldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Tes-iş Adapazarı Anadolu Lisesi ekibi, "Teknofest Liselerarası Sabit Kanat İHA Yarışması"nda 297 takım arasından finalist oldu.

Tes-iş Adapazarı Anadolu Lisesi ekibi, "Teknofest Liselerarası Sabit Kanat İHA Yarışması"nda 297 takım arasından finalist oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, fizik öğretmeni Kerem Çepni danışmanlığında 4 öğrenciden oluşan Teknofest Takımı "Team Balladers", katılımcılar arasında 84 puan toplayarak finalde yarışmaya hak kazandı.

Lise müdürü Cengiz Kıyak, takımda, danışman rehber öğretmen ile tasarım ve görev kaptanı, yazılımcı, pilot ve mekanikçi öğrenci bulunduğunu anlattı.

Gençleri destekleyip bilim ortamlarına girebilmelerini amaçladıklarını belirten Kıyak, en büyük avantajlarının ilgili, istekli ve mücadeleci bir ekibe sahip olmaları şeklinde nitelendirdi.

Takım kaptanı Eren Ağılönü, takımda tasarım ve görev koordinatörlüğü görevini üstlendiğini aktararak, "Mekanik ve kara kontrol programını kullanma gibi sorumluluklarda da takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Önceden yaptığım maket uçaklar ve özgün uçak tasarımlarıyla takıma büyük yararım olacağını düşünüyorum. Danışman öğretmenimiz ve takım arkadaşlarımla güzel bir ekip olduk ve sonuna kadar gidip başarılı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Balladers ekibinde Ağılönü'nün yanı sıra öğrenciler Salih Gümüş, Dicle Sönmez ve Furkan Çağlayan yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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