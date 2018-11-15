Tes Gaziantep İl Başkanı Avan'ın Ziyareti

Türk Eğitim Sen (TES) Gaziantep İl Başkanı Bekir Avan ve beraberindekiler İslahiye ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında İslahiye Temsilciliğine gelen Avan ve beraberindeki üyeler Mehmet Dinç ve Yunus Aktaş İslahiye TES ilçe temsilcisi Ali Söylemez ve yönetimi tarafından karşılandı.

Üye ziyareti de gerçekleştiren Avan ve beraberindekiler bu kapsamda İbni Sina Lisesi, Ali Öztürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ile OPET Anadolu Lisesini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.