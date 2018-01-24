Terzioğlu: Savaşın Çocukları Ekmek Yerine Önce Aileyi Soruyor

Davos'ta konuşan Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Mültecileri Yeniden Hayata Bağlamak" panelinde Suriye mülteci krizi ile ilgili sorunların çözümünde en etkili aracın dijital dünyanın sunduğu imkanlar olduğunu söyledi.

Terzioğlu: Savaşın Çocukları Ekmek Yerine Önce Aileyi Soruyor

Davos'ta konuşan Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Mültecileri Yeniden Hayata Bağlamak" panelinde Suriye mülteci krizi ile ilgili sorunların çözümünde en etkili aracın dijital dünyanın sunduğu imkanlar olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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