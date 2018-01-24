Terzioğlu: Savaşın Çocukları Ekmek Yerine Önce Aileyi Soruyor
Davos'ta konuşan Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Mültecileri Yeniden Hayata Bağlamak" panelinde Suriye mülteci krizi ile ilgili sorunların çözümünde en etkili aracın dijital dünyanın sunduğu imkanlar olduğunu söyledi.
24 Ocak 2018 Çarşamba 15:52
Davos'ta konuşan Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Mültecileri Yeniden Hayata Bağlamak" panelinde Suriye mülteci krizi ile ilgili sorunların çözümünde en etkili aracın dijital dünyanın sunduğu imkanlar olduğunu söyledi.