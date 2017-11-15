Terzioğlu, Dünya Diyabet Gününü Değendirdi

Zonguldak Diyabet Diyaliz ve Kronik Hastalar Derneği Başkanı Çetin Terzioğlu, 14 Kasım Dünya Diyabet günü etkinliklerini değerlendirdi.



Zonguldak'ın çeşitli yerlerinde şeker taraması ve bilgilendirme seminerleri ile katılımın yoğun olduğu bir gün geçirdiklerini ifade eden Zonguldak Diyabet Diyaliz ve Kronik Hastalar Derneği Başkanı Çetin Terzioğlu, vatandaşları diyabete karşı duyarlı olmaya davet etti. Diyabet hastalığının çağın hastalığı olduğunun altını çizen Terzioğlu, "Zonguldak diyabet ve kronik hastalar derneği olarak 2006 yılında bu yana sağlık hizmeti veren bir derneğiz. Bilindiği gibi 14 Kasım dünya diyabetliler günü etkinliklerimizi bu sene de dolu dolu kutladık. Bu etkinliklerimizi Kozlu Kaymakamlığımızda, Bülent Ecevit Üniversitesinde ve Zonguldak Belediye Nikah Salonunda şeker taraması ile başlayan programda bir panel ile noktaladık. Katılım oldukça yüksekti. Halkımıza diyabetin önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledik. 6 aylık ara verdiğimiz eğitim seminerlerine 14 Kasım Diyabetliler gününde tekrar start verdik. Türkiye genelinde yüzde 12 civarında Zonguldak genelinde ise yüzde 10 civarında diyabetli var. Bu konuda halkımızın duyarlı olmasını istiyorum. Eğitim seminerlerimiz imkanlarımız doğrultusunda devam edilecek" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK