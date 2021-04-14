Terzilerin 'korona' sıkıntısı
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Terzilerin 'korona' sıkıntısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terzilerin 'korona' sıkıntısı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde terzilik işiyle uğraşan esnaflar, ülkeyi etkileyen korona virüs salgınının işlerine sekte vurduğunu söylediler.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde terzilik işiyle uğraşan esnaflar, ülkeyi etkileyen korona virüs salgınının işlerine sekte vurduğunu söylediler.

Çarşamba ilçesinde 4 senedir terzilik işini yapan Elif Demirel, korona virüs salgını nedeniyle diğer esnaflarda olduğu gibi, kendilerinde de ekonomik sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Yaşadığı zorlu süreçte işini yeni kurmuş olmanın verdiği mutluluktan dolayı diğer esnaflar gibi kepenk kapatmadığını belirten Elif Demirel, "Ne kadar zorlu bir durumun içerisinde olsak da diğer esnaflar gibi kepengimi kapatmayı hiç düşünmedim. Çoğu zaman gider kaybım çok. Ödemelerimi yapmaktan zorlanıyorum. Bugün olmazsa yarın olur ümidiz hep var" dedi.

Terziliğin emek isteyen bir iş olduğunu söyleyen Demirel, "Diğer mesleklerde oldu gibi, elbette terzilikte de zorluklar var. El emeği gerektiren bir meslek. Müşteriye iyi odaklanmak lazım. Ufak bir hatadan tüm emeğiniz, kumaş ziyan olabilir. İşçiliği yeniden yapmamız gerekebilir. Ben işimi severek ve isteyerek yapıyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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