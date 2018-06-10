Terzilerin Bayram Mesaisi Başladı

Samsun'un Ladik ilçesinde terziler Ramazan Bayramı öncesi siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor.

Çarşı içi Ladik Belediyesi yanında faaliyet gösteren ve ilçede 66 yıldır mesleğini sürdüren 88 yaşındaki terzi Bekir Tiper de bayram öncesi aldığı siparişleri yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdüren Tiper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi iş yoğunluğunun arttığını söyledi.

Gelen talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Tiper, "Aldığım takım elbise, tamirat, düzeltme gibi siparişleri bayram öncesi teslim edebilmek için iş yerimi öncekinden daha erken açıp, günün geç vakitlerine kadar çalışıyorum. Diğer meslektaşlarımda normal süreden daha fazla çalışıyor." dedi.