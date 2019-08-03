Terziler giysi tadilatıyla geçiniyor

Hazır giyim sektörünün piyasa hakimiyetini ele geçirmesi nedeniyle, elde ettikleri gelir oldukça düşen terziler, geçimlerini daraltma gibi tadilat işlemlerinden aldıkları ücretlerle sağlıyor.

Prova için gün vermekte zorlanan terziler eski günlerini arıyor.

Beypazarı Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları odası başkanı Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyelerinin eskiden işlerinin yoğunluğundan kendilerine ve ailelerine bile vakit ayırmakta güçlük çektiklerinden yakındıklarını söyledi.

Terziliğin, geçmişte çok iyi ve parası olan meslekler arasında yer aldığını belirten Çelik, hazır giyimin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte elbise diktirenlerin sayısının da azaldığını bildirdi.

Terzilerin diktiği elbisenin daha kaliteli olduğunu ifade eden Oda başkanı Çelik, "Değerli ustalarımızın hünerli ellerinden çıkan ürünlerin, elbiselerin, kişiye özel elbisenin kalitesinin hazır giyimle karşılaştırılması yanlış. Diktiğimiz elbisenin kaliteli olmasının yanı sıra telası, kumaşı ve astarı bile çok farklı ve daha uzun ömürlüdür. Bu nedenle hazır elbise asla kıyaslanamaz" dedi.

Elbise diktirenlerin son yıllarda sayısının azalması nedeniyle üyelerinin iş yerlerini ardı ardına kapattığını, son 5 yılda ilçedeki terzi sayısının düştüğünü vurgulayan Çelik, mevcut terzilerin ise para kazanamamaktan yakındığını dile getirdi.

-"Yırtık, sökük ve daraltma yapıyoruz".

Tüm olumsuzluklara rağmen ayakta durma mücadelesi verdiklerini kaydeden ve iş olmaması nedeniyle gelen yırtık, sökük ve daraltmalar ile uğraştıklarını anlatan Çelik, "Artık, terzilerde yeni giysi dikilmiyor. Müşterilerimiz kemer sıktığı için daha çok daraltma tadilatı yapıyoruz. Gelen 4 müşteriden 3'ü pantolon veya ceketlerinin daraltılmasını istiyor. Dolayısıyla da müşterinin geliri bize de aynı şekilde yansıyor. Bakın Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayramlara yakın gece gündüz çalışırdık. Şimdi elbise diktiren yok." ifadesinde bulundu.

Çelik, "Eskiden terzilik gözde bir meslekti. Bir yere kız istemeye gidildiğinde damat adayının mesleğinin ne olduğu sorulurdu. 'Terzi' denildiğinde ise, kız tarafının bakış açısı hemen değişirdi ama şimdi meslek can çekişirken, 3-5 arkadaşımız kaldı. Onlar da tamirat, daraltma gibi işlerle, günü kurtarmaya çalışıyorlar durum böyleyken terziliğe olan ilginin de azaldığını ve çırak bile bulamadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA