Terzihanesini Müzeye Çevirdi

Bursalı terzi, yıllardır dikiş diktiği dükkanını topladığı tarihi eserlerle adeta müzeye çevirdi.



Bursa'da 50 yıldır terzilik yapan Hakkı Demir, tarihe merakı sayesinde işlettiği dükkanı müzeye döndürdü. 5 yıl önce tarihi eserler toplamaya başlayan terzinin dükkanı şimdi yüzlerce antikayla dolu. Tarım aletlerinden fotoğraf makinelerine ve terzi malzemelerine kadar yüzlerce antikayla dükkanını dolduran terzinin dükkanına girenler tarihi bir yolculuğa çıkıyor. 50 yıldır terzilik yaptığını ifade eden Hakkı Demir, "Yıllarca vatandaşların söküklerini ve elbiselerini dikiyorum. İşimi severek yapmaktayım. Çocukluğumdan itibaren tarihi eşyalara büyük bir ilgim vardı. Ama bir türlü tarihi eşya toplayamıyordum. 5 yıl önce antika toplamaya başladım. Bulduğum her tarihi eşyayı aldım, sonra bunları dükkanımda sergilemeye başladım. Terzi dükkanım şimdi müzeye döndü. Dükkanıma gelen müşteriler hayran şekilde duvarlarda bulunan tarihi eşyaları inceliyor" dedi.



(Burak Türker /İHA)