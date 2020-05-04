Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar (2)

GÜN YAPIYORDUK SAVUNMASIBaskın sırasında polisin kumar oynayan kadınlara, "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sorması üzerine, kadınlardan biri, "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap verdi.