Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar (2)
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Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar (2)

Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar (2)
04.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:57

GÜN YAPIYORDUK SAVUNMASIBaskın sırasında polisin kumar oynayan kadınlara, "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sorması üzerine, kadınlardan biri, "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap verdi.

GÜN YAPIYORDUK SAVUNMASI

Baskın sırasında polisin kumar oynayan kadınlara, "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sorması üzerine, kadınlardan biri, "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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