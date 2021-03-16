"Terzibaba Külliyesi" inşaatında yeni sezon çalışmaları başladı
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"Terzibaba Külliyesi" inşaatında yeni sezon çalışmaları başladı

16.03.2021 09:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:20

Erzincan'da yapımı devam eden 4 bin m2 kapalı alana sahip Terzibaba Külliyesi'nin yeni sezon inşaat çalışmaları için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Erzincan'da yapımı devam eden 4 bin m2 kapalı alana sahip Terzibaba Külliyesi'nin yeni sezon inşaat çalışmaları için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yapımı 2022 yılında tamamlanması öngörülen toplamda 4 bin m2 kapalı alana sahip yapı içerisinde bin 200 kişilik camii, 24 saat sıcak çorbanın dağıtılacağı aşevi, kütüphane, akademik düzeyde bir medrese, mesleki eğitim merkezi, kafeterya, çay ocakları, gasilhane, taziye evleri, misafirhane ve çocuk oyun alanları gibi yerler bulunmaktadır. Terzibaba Külliyesi, yapı itibariyle Doğu Anadolu'nun en işlevsel külliyesi olarak inşa edilmek üzere yeni sezon inşaat çalışmaları için külliyenin betonu döküldü.

Program kapsamında katılımcılara bilgi veren Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Erzincan Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Murat Uslu yapılacak olan tesisin, bin 200 kişilik cami, ilim meclisi ve cenaze hizmetlerinin bir arada yürütüleceği aynı zamanda il dışından gelen konukların ağırlanacağı misafirhane, aşevi, mesleki eğitim merkezi ve şehrin arşivinin tutulacağı kütüphanenin külliye bünyesinde yer alacağını belirtti.

Törende konuşma yapan Vali Mehmet Makas, "Bölgenin inanç ve ibadet ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilen ve ilimizin manevi dinamiği Terzibaba Hazretleri'nin ismini taşıyacak olan külliyenin hizmete açılması noktasında destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum ve külliyenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Terzibaba Mezarlığı'nda düzenlenen programa Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

'Terzibaba Külliyesi' inşaatında yeni sezon çalışmaları başladı
'Terzibaba Külliyesi' inşaatında yeni sezon çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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