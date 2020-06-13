Terzi dükkanında kitap kafe
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Terzi dükkanında kitap kafe

Düzce'de çocukluğundan bu yana kitap sevdalısı olan ve 6 kitap yazan terzi Özcan Yetkin, iş yerini "Terzi Kitap Kafe"ye dönüştürdü.

Terzi dükkanında kitap kafe
13.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:15

Düzce'de çocukluğundan bu yana kitap sevdalısı olan ve 6 kitap yazan terzi Özcan Yetkin, iş yerini "Terzi Kitap Kafe"ye dönüştürdü.

Çırak olarak başladığı terziliği 20 yıldır sürdüren 39 yaşındaki Özcan Yetkin, küçük yaşlardan bu yana okumaya ve kitaplara duyduğu sevgiyle çevresinde "okur yazar terzi" olarak tanındı.

İşinden arta kalan zamanda kitap yazan Yetkin, kaleme aldığı iki kitabının ardından müşterileri ile kurduğu diyalogları anlattığı "Şey" kitabını çıkardı. Daha sonra 3 kitap daha kaleme alan ve müşterilerince çok sevilen Yetkin, Uzun Mustafa Mahallesi'nde bulunan 20 metrekarelik terzihanesini "Terzi Kitap Kafe"ye dönüştürdü.

Dükkana gelen müşteriler, işlerinin yapılmasını dikiş makinesi sesi ve müzik eşliğinde kitap okuyarak bekliyor.

Özcan Yetkin, AA muhabirine, terziliğin ölmeyecek meslekler arasında yer aldığını söyledi.

Çocukluğunda kütüphaneden hiç çıkmadığını ve kitap sevgisinin bu şekilde başladığını anlatan Yetkin, "Okumaya o zamanlarda yoğunlaştım. İnsanlarla gün içinde diyaloglarda sürekli ortaya çıkan cümleler, kelimeler hepsi kitap oldu. Bizim için de iyi oldu. Bir nevi hatıra, yenilik, beyin jimnastiği hepsini bir arada götürdük." dedi.

"Bir yandan cümle yazıyorsunuz bir yandan paça yapıyorsunuz"

Terzi Kitap Kafe'nin kendiliğinden oluştuğunu belirten Yetkin, şöyle devam etti:

"Ben öncelikle terzilik yapıyordum. Terzide müşterimiz çoktu. İnsanlara kitap okutmak gerekiyor. Hediye ederek bir yere kadar, baş edemiyorduk. Sonra 'Ufak da olsa bir kitap kafe olsun' dedim. Bir 50-100 kitapla başladık. Ondan sonra masa sandalye attık. Biraz daha güncelledik, bugünkü hale gelebildik. Bunların hepsini yaparken de yazmaya devam ettik."

İş yerine gelenlerin masada gazete, mecmua ne olursa ilgilendiğini ve bunun da kendisinde "kitap koyalım onu da okuturuz" fikri uyandırdığını anlatan Yetkin, şunları kaydetti:

"Bahaneyle 10-15 sayfa da olsa okunuyor. Bu şekilde müşterilerimiz kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. 6'ncı kitabımı 'Sitemdap' adıyla çıkardım. Toplum ve insan üzerine aforizma üzerine yazıyorum. Kitap çıkarma işi şöyleydi, zaten birçok yerde, sosyal medyada paylaşıyorduk. İlk dönemde insanların hoşuna gittiğini gördük. Sonrasında kitaplaştırmaya karar verdik. Satış grafiğim gayet güzel. Burada bir yandan cümle yazıyorsunuz, bir yandan paça yapıyorsunuz, bir yandan onu paylaşıyorsunuz."

Yetkin, ilk başlarda Terzi Kitap Kafe fikrini olumlu bulmayanların olduğunu vurgulayarak, "Müşteriler ilk etapta terzi ile kitap kafe birbirine uymaz, diye düşündüler. Ama ilk 6 aydan, birinci yıldan sonra çok hoşlarına gitti. Bu süreçte biz de memnun kaldık. Buraya geldiklerinde ruhen ve bedenen boş dönmüyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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