Terzi dükkanına silah operasyonu: 5 gözaltı
TEKİRDAĞ'da polisin bir terzi dükkanına düzenlediği operasyonda, imal edilmiş tabanca ve mermiler ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'da polisin bir terzi dükkanına düzenlediği operasyonda, imal edilmiş tabanca ve mermiler ele geçirildi. Silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında bugüne kadar farklı tarihlerde yapılan 9 operasyonda, 10 değişik çap ve markalarda tabanca, 43 mermi ve 8 şarjör ele geçirdi.Polis, alınan bir istihbarat üzerine yaptığı çalışmada kentteki bir terzi dükkanında silah ticareti yapıldığını belirledi. İş yeri ile tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 96 mermi, terzihane olarak kullanılan iş yerinde gaz ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda alet, matkap, silah gövde ve namlu parçaları ile değişik silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.