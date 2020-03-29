Terzi dükkanı sahibi evlere kitap servisine başladı Düzce'de yıllardır terzilik yapan ve kitaplar yazan Özcan Yetgin, iş yerindeki kütüphanesindeki kitapları korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara evlerine kadar götürüp teslim ediyor.

Düzce'de yıllardır terzilik yapan ve kitaplar yazan Özcan Yetgin, iş yerindeki kütüphanesindeki kitapları korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara evlerine kadar götürüp teslim ediyor.

Sağlık Bakanlığı ve STK'lar tarafından vatandaşlara korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalarak kendi

izolasyonlarını sağlamaları çağrıları yapılırken, çağrıya uyan vatandaşlar evlerine kapandı. Düzce'de terzilik yapan, yazdığı birçok kitabı bulunan ve iş yerinin bir bölümünü kütüphaneye çeviren Özcan Yetgin, virüs salgını öncesi yoğunluk yaşadığı iş yerine korona virüs salgını nedeniyle insanların gelmemesi üzerine evlerinde hizmet vermek için harekete geçti. Yetgin, Whatsapp üzerinden aldığı kitap siparişlerini kapıya kadar götürerek teslim ediyor.

Özcan Yetgin, insanların evde kaldığı süreçte en iyi aktivitelerden birisinin kitap okumak olduğunu belirterek, "Korona virüs salgını öncesi insanlarımız buraya gelip kitaplarını okuyabiliyorlardı. Öğrencilerimiz geçerken buraya geliyorlardı. Biz burada kitapları ücretsiz okuma imkanı sağlıyoruz, evlerine götürmeleri için emanet verebiliyoruz. Aynı zamanda kitap bağışı da kabul ediyoruz. Şu anda korona virüsten dolayı insanlar sokağa çıkamıyorlar. Çıkamadıkları için evde yapılacak en güzel olay kitap okumak. İsteyenler bize ulaşıp kitap isteyebilirler, kitap önerisinde bulunabiliriz. Kitapların kısa tanıtımlarını yapabiliyoruz. Evimizde kalalım, kitap okuyalım, bilgilenelim. İnsanlarımızın evde kalması lazım. Çünkü virüs temas yoluyla daha çok bulaşıyor. Ne kadar az temas olursa o kadar az yayılır. İnşallah bir an önce biter ve eski cıvıl cıvıl günlerimize ulaşırız" dedi.

(Selçuk Akyol/İHA)

Kaynak: İHA