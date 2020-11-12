Terter'de hayat normale dönüyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, savaş nedeniyle güvenli bölgelere giden halk Terter'e dönmeye başladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, savaş nedeniyle güvenli bölgelere giden halk Terter'e dönmeye başladı. Kent merkezinde ise hayati faaliyetler normale dönüyor.

Ermenistan ordusu tarafından atılan roketler ve top mermilerinin büyük yıkıma neden olduğu Terter'de, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin ardından, kentte hayat normale dönüyor. Ateşkes Anlaşmasının 10 Kasım'da yürürlüğe girmesiyle, Terter kent merkezinde esnaf iş yerlerini açmaya, sokaklarda tezgahlarını kurmaya başladı. Taksilerin çalıştığı, vatandaşlara ait araçların görüldüğü kentte, sokaklarda bazı vatandaşlarda evlerinin ihtiyaçlarını gidermek üzere artık güvenle alışveriş yapıyor. Savaşın sona ermesinin ardından kente dönen vatandaşlar çok mutlu olduğunu belirterek, Azerbaycan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Terter'de yaşayan kent sakinlerinden İskender İskenderov, "Başkomutanımız İlham Aliyev'e çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için büyük bir sevinç oldu. Ordumuz galip geldiği için çok seviniyoruz. Öz yurdumuzda, yuvamızda yaşıyoruz. Biz savaş sırasında bile Terter'i terk etmemiştik. Eskiden beri buraya kahraman Terter diyorlar. Terter halkı kahraman ve yiğit olmuştur" şeklinde konuştu.

Taksicilik yapan Cengiz Miraliyev, "Azerbaycan halkı ve Türk halkı çok yaşasın. Bu günümüze çok şükür, şehit olan askerlerimize Allah rahmet eylesin. Şehit annelerinin ellerinden öpüyorum, Rabbim kalanlarına can sağlığı versin. Hayat normale dönmeye başladı. Ekmek paramızı kazanmaya başladık. Azerbaycan ve Türkiye yönetimine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dönerci ustası Nimet Haydarlı ise, "Allah'a (c.c.) şükür herkes işinde gücünde. Başından beri ordumuza güveniyorduk, kazanacağımıza inanıyorduk. Ama şunu bugün herkese evinde, işinde normal hayatlarına devam ediyorlar. Allah'tan (c.c.) şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

(Kamil Nadirli - Aykut Zor/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı