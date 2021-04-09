Tertemiz Bornova için Büyükşehir'le el ele
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Tertemiz Bornova için Büyükşehir'le el ele

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Tertemiz Bornova için Büyükşehir'le el ele

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin daha temiz bir kent yaratma hedefiyle ilçe belediyeleri ile birlikte başlattığı temizlik harekatında yeni durak Bornova oldu.

İzmir Büyükşehirin Belediyesi ve Bornova Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde dört gün sürecek temizlik çalışması Serintepe, Merkez, Çınar, Karacaoğlan, Yeşilova, Rafetpaşa ve Yıldırım Beyazıt Mahalleri ile başladı. 7 süpürge aracı, 4 yıkama aracı, 3 çöp taksi, 11 kamyon, 3 kepçe, 2 loder ve 120 personel tarafından yapılan çalışma kapsamındatü sokaklar temizlendi. Ekipler, sokak temizliğinin yanısıra molozları da kaldırdı.

Çalışma kapsamında dört bölgeye ayrılan Bornova'da tüm mahalleler baştan aşağı temizlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde İzmir genelinde yürütülen çalışma aralıksız devam edecek. Her ilçede periyodik aralıkla kapsamlı temizlik yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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