Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Dünya Temizlik Günü'nde temiz ve sağlıklı bir çevre bilincini oluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile nedeni ile 18 Eylül 2021 Cumartesi günü atık toplama etkinliği gerçekleştirecek.

"Tertemiz Bir Çanakkale İçin Buluşuyoruz" sloganı ile İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan TÜVTÜRK ve Hayvan Barınağı yanı olmak üzere saat 10: 00'da 2 farklı noktada başlayacak olan etkinlik için Cumartesi günü saat 09: 30'da Belediye Binası önünden araç kaldırılacak.

Tüm kentlilerimiz davetlidir.

16. 09. 2021 14: 03

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