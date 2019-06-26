Tersaneler bölgesinde kaza: 2 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde 2 araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tersaneye girmek isteyen N.Ö (29) idaresindeki 34 KVJ 88 plakalı panelvan minibüs o esnada karşı taraftan gelmekte olan M.D. (45) idaresindeki 34 BFT 012 plakalı araca yandan çarptı. Minibüsün çarptığı araç devrilerek bir süre sürüklendi. Çarpmanın etkisi ile her iki aracın sürücüleri de yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan tersane giriş ve çıkış saati olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Araçlar olay yerine çağrılan bir çekici marifeti ile kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA