Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı
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Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı

Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir genç, tersanede kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir genç, tersanede kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. Teklifine 'evet' yanıtını alan genç, büyük mutluluk yaşadı.

İlçede otopark işletmeciliği yapan 26 yaşındaki Erol Kurutaş ile ailesinin tekne işi uğraşan 23 yaşındaki Dilara Özcan, yaklaşık bir yıl önce arkadaş ortamında tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Erol Kurutaş, arkadaşlarının da desteğiyle sevgilisi için sürpriz evlilik teklifi planladı. Tavşanburnu mevkisindeki tersanede arkadaşları hazırlıkları yapıp çifti beklemeye başladı. Kurutaş, kız arkadaşı Dilara Özcan'ı 'askerden komutanım geldi, onun yanına gidelim' bahanesiyle hazırlığın yapıldığı bölgeye getirdi. Çift, tersaneye gelince arkadaşları, müzik ve meşaleler eşliğinde, üzerinde "Benimle Evlenir Misin" yazılı bir pankartla karşılama yaptı.

Meşalelerin arasında evlilik teklifini yapan genç, 'evet' yanıtını alınca önceden aldığı tektaş yüzüğü arkadaşının parmağına taktı.

Yaptığı sürpriz teklif sonrası açıklama yapan Erol Kurutaş, yaz döneminde yoğun şekilde çalıştığını fakat bu yoğunluğun arasında arkadaşlarının da desteğiyle kız arkadaşına bu sürpriz evlilik teklifini en iyi şekilde yapabilmek için uğraştığını ifade ederek "Tanışmamıza Mustafa arkadaşımız vesile oldu. Onun sayesinde tanışıp bugüne geldik. Bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi benim için çok değerli" dedi. - MUĞLA

Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı
Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı
Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı
Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı
Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı
Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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