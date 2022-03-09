Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

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Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybettiYALOVA Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersane işçisi çalıştığı iskeleden denize düşerek hayatını kaybetti.

Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

YALOVA Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersane işçisi çalıştığı iskeleden denize düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki firmada kaynak ustası olarak çalışan 28 yaşındaki A.C dengesini kaybederek çalıştığı iskeleden denize düştü. İşçinin cansız bedenine deniz polisi ulaştı. A.C'nin cansız bedeni sonrasında Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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