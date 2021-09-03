Tersanede iş kazası: 1 yaralı
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Tersanede iş kazası: 1 yaralı

Tersanede iş kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir gemi tersanesinde çalışan işçi yüksekten düşmesi sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir gemi tersanesinde çalışan işçi yüksekten düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı tersaneler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gemi tersanesindeki bir firmada çalışan E.B.(46), dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek yaralandı. E.B.'nin düştüğünü gören mesai arkadaşları E.B.'nin yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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