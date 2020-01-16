Tersanede iş kazası: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Tersanede iş kazası: 1 yaralı - Haberler

Tersanede iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki tersanede meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

16.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:47
Tersanede iş kazası: 1 yaralı

'ın Ereğli ilçesindeki tersanede meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.


İş kazası Ereğli ilçesi beldesi mevkisindeki tersaneler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Recep Y. (40) çalıştığı sırada kafasını metal bir parçaya çarpması sonucu düşerek yaralandı. İş yeri yetkililerine verilmesi sonrası 112 sağlık ekipleri tersaneye gelerek yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Yaralı işçi daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Recep Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.


Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler