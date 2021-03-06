"Tersane İstanbul" İstanbul'un marka değerini arttıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "2022 sonuna doğru ilk etabı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karasiamiloğlu, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu. Buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra projeyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İstanbul için Haliç'in çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın başkenti, göz bebeğimiz İstanbuldayız. Bir tarafımızda Beyoğlu bir tarafımızda Fatih, sol tarafımızda Balat, arkamızda Süleymaniye, Ayasofya. Sağ tarafımızda Kulaksız Mezarlığı ve Kasımpaşa Hasköy Tüneli var, yine Haliç Köprüsü karşımızda. Burası eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni adıyla Tersane İstanbul olma yolunda çok hummalı bir çalışma var. Yaklaşık 700 bin metre karelik bir alanı İstanbullulara kazandırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onların restorasyonu ve ihyası bittiğinde eskisi gibi Deniz Kuvvetleri Saha Komutanlığının uhdesine bırakılacaktır"

Bakanlık olarak Türkiye'nin her bir noktasında çok önemli ulaştırma projelerini hayata geçirdiklerini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, bir taraftan da tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni adıyla Tersane İstanbul bittiğinde sinema salonları, müzeleri, sosyal alanları ile İstanbul için bir çekim merkezi olacak. Bittiğinde en az 20 bin kişiye istihdam imkanı ve yıllık 30 milyon ziyaretçi hedefi ile İstanbul'un tarihine, kültürüne yakışacak bir eser ortaya çıkacak. Proje tamamlandığında 83 bin metre kare tescilli yapı restore edilerek kamunun kullanımıma sunulacak. Yine proje kapsamında hem Kasımpaşa Hasköy Tünelinin Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi ile birleştiği noktadaki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için Divanhane binasında restorasyon çalışmaları ve eski karakol binasının yeniden ihya edilmesi için de Koruma Kurulu onayı ve denetiminde projeler devam ediyor. Divanhane ve Eski Karakol Binası bu projenin dışında bir yapı. Onların restorasyonu ve ihyası bittiğinde eskisi gibi Deniz Kuvvetleri Saha Komutanlığının uhdesine bırakılacaktır."

"2022 sonuna doğru ilk etabı tamamlamayı planlıyoruz"

Bin 800 metrelik kıyı şeridindeki yaya yolları, bisiklet yolları ve yürüme yolları ile birlikte projenin hem Beyoğlu'na hem de çevresi Kasımpaşa'ya, Hasköy'e çok önemli katkılar sağlayacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'un marka değerini arttıracak, değerine değer kazandıracak bir proje. Diğer projelerimizde olduğu gibi bunu da en güzel şekilde İstanbulluların hizmetine sunacağız. Burada 23 tane tescilli eser var. Bunları restore edip, İstanbulların hizmetine sunacağız. Onlara yaşam alanı kazandıracağız. 2022 sonuna doğru ilk etabı tamamlamayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı