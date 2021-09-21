Ters yöne giren motosiklet, araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Ters yöne giren motosiklet, araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ters yöne giren motosiklet, araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da karşı şeride geçmek için ters yöne giren motosiklet, araçla kafa kafaya çarpıştı.

Antalya'da karşı şeride geçmek için ters yöne giren motosiklet, araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu caddesinde saat 03.30 sıralarında yaşandı. Karşı şeride geçmek için ters yönde ilerleyen 07 AHD 200 plakalı motosiklet sürücüsü ile 07 LA 291 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü aracın üstüne düşerek yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan yaralının yardımına koşarken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de motosiklet sürücüsüne ilk müdahalede bulundu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANTALYA

Ters yöne giren motosiklet, araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Ters yöne giren motosiklet, araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

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Haber: Ters yöne giren motosiklet, araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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