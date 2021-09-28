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Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Kazada kağıt gibi ezilen otomobili kaldırmak için 2 çekici çağrıldı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde ters yöne giren Toros otomobilin sürücüsü dehşet saçtı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada kağıt gibi ezilen otomobili kaldırmak için 2 çekici çağrıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde ters yöne giren Toros otomobilin sürücüsü dehşet saçtı. Tır ve otomobille çarpışıp bariyere saplanan otomobil kağıt gibi ezilirken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı.

Kaza Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Çevreyolu AFAD mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre E.Ö. idaresindeki 59 LH 986 plakalı Renault Toros araç AFAD Lojistik Deposu önünden çevreyoluna ters girdi. Ters yöne giren otomobil, o sırada karşıdan gelen tır ve otomobile çarptıktan sonra yolun ortasındaki bariyerlere saplandı. Bariyere saplandıktan sonra paramparça olan Renault Toros'ta bulunan sürücü E.Ö. hayatını kaybederken, yanında bulunan Y.Ç. ve kazaya karışan diğer otomobilde bulunan B.Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderilirken, kaza alanına gelen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve 112'nin müdahalesi ile araçtaki yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden E.Ö.'nün cansız bedeni ise hastane morguna sevk edildi.

Bariyerde parçalanan araç için 2 çekici çağrıldı

Kazadan sonra İstanbul Tekirdağ Yolu bir süre tek şeritten verildi. Feci kazada bariyere saplanan Renault Toros Otomobilin parçalarını toplamak için bir çekici araç yetmeyince ikinci bir çekici araç çağrıldı. 2 çekiciyle, bariyere saplanan otomobil güçlüklü olduğu yerden alındı.

Kazaya karışan 59 LH 986 plakalı Renault Toros aracın çalıntı olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
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