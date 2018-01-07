Ters yöne girdi ortalığı birbirine kattı

Sivas'ta bir sürücü ters yöne otomobiliyle girdikten sonra karşı şeritten gelen aracın kaza yapmasına ve park halinde duran 2 araca çarpmasına neden olurken kazadan sonra çıkan kavgada ise 1 kişi bıçakla yaralandı.



SİVAS - Sivas'ta bir sürücü ters yöne otomobiliyle girdikten sonra karşı şeritten gelen aracın kaza yapmasına ve park halinde duran 2 araca çarpmasına neden oldu. Kazadan sonra çıkan kavgada ise 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen ismi öğrenilemeyen sürücü otomobiliyle Battalgazi Caddesi'nde geldiğinde ters yöne girdi. Caddenin karşı şeridinden gelen 58 TK 551 plakalı araç sürüsü ters şeride giren araç yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 58 TL 863 ve 58 DU 988 plakalı araçlara çarptı. Kazanın ardından çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak 112 sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.