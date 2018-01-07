Ters Yöne Girdi, Ortalığı Birbirine Kattı

Sivas'ta ters yöne giren sürücü, karşı şeritten gelen aracın kaza yapmasına neden oldu. Kaza sonrası çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, olay Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, otomobiliyle Battalgazi Caddesi'nde ters yöne girdi. Caddenin karşı şeridinden gelen 58 TK 551 plakalı araç sürüsü, ters şeride giren araç yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 58 TL 863 ve 58 DU 988 plakalı araçlara çarptı. Kazanın ardından çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS