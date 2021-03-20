Ters yönden ilerleyen araçta kesici aletler ve sopa bulundu
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Ters yönden ilerleyen araçta kesici aletler ve sopa bulundu

20.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:24
Ters yönden ilerleyen araçta kesici aletler ve sopa bulundu

Eskişehir'de ters yönden geldiği görülerek durdurulan araçta yapılan inceleme sonucu 2 adet kesici alet ve 1 adet beyzbol sopası bulundu.

Eskişehir'de ters yönden geldiği görülerek durdurulan araçta yapılan inceleme sonucu 2 adet kesici alet ve 1 adet beyzbol sopası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Üniversite caddesi üzerinde ters yönden gelen bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçta ve içinde bulunan 3 kişide inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucu, araçta 2 adet kesici alet ve 1 adet beyzbol sopası olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yapılırken, araca da trafik yönünden ceza kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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