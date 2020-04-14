Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı
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Safranbolu, Karabük, Bartın, 3. Sayfa

Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı.

14.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:50
Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük-Bartın Karayolu Beştepeler mevkisinde plakası alınamayan bir otomobil ters istikamette ilerledi. Bartın istikametine ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmezken, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Şans eseri bir kazaya neden olmadan ters yönde ilerleyen otomobilin o anları, Bartın istikametine giden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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