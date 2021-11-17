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Ters yönden giden alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ters yönden giden alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

Konya'da ters yönden giderek kazaya davetiye çıkartan alkollü sürücüye 2 bin 822 lira ceza kesildi.

KONYA (İHA) - Konya'da ters yönden giderek kazaya davetiye çıkartan alkollü sürücüye 2 bin 822 lira ceza kesildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki otomobilin yoğun trafik içerisinde ters yolda gittiğini gören bir başka sürücü olay anını cep telefonuyla kaydedip polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Caddesi Kavşağında sürücüyü durdurdu. Alkol ölçümü yapılan sürücü 1.59 promil alkollü çıktı. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan alkollü sürücüye 'alkollü olarak araç kullanmak, tek yönlü kara yolunda araçların ters istikamette sürülmesi, trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak' maddelerinden 2 bin 822 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerince aracı çekici ile otoparka çektirilen ve ehliyetine 6 ay süreyle el koyulan alkollü sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Ters yönden giden alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

Ters yönden giden alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

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