Ters yönden gelip kazaya sebep olan alkollü sürücüyü düşen plakası ele verdi

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelerek karşıdan gelen araca çarptıktan sonra kaçan araç sürücüsünü kaza sırasında düşen plakası ele verdi. Kazaya karışan araç 500 metre mesafede bir sokakta park halinde bulunurken, evinde yakalanan sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat Çevreyolu'nda Antalya istikametinden Alanya istikametine giden Tugay Ç.'nin kullandığı 07 JB 555 plakalı otomobile, ters yönden gelen bir otomobil çarptı. Kazanın ardından ters yönden gelen otomobil, yine ters yönden yoluna devam ederek olay yerinden kaçtı. Kazadan sürücü Tugay Ç. yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan Tugay Ç.'nin nişanlısı ayağından hafif yaralandı.

Düşen plaka ele verdi

Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü ise kaza sırasında düşen plaka ele verdi. Ters yönden gelen otomobilin plakasının 07 AUK 551 olduğunu belirleyen trafik ekipleri, aracı olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede Eski Hisar Mahallesi'nde bir binanın önünde park halinde buldu. Kaza sırasında aracı kullanan Orhan V. ise aynı binadaki evinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Şelale Polis Karakoluna götürülen Orhan V.'nin 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi. - ANTALYA