Ters yönden geldi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpıp kaçtı
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Ters yönden geldi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpıp kaçtı

Ters yönden geldi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpıp kaçtı Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

12.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:11

Ters yönden geldi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpıp kaçtı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan araç ise yaralı bırakıp arkasına bile bakmadan kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, kaza OSB Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. 62 yaşındaki Ahmet K.'ya yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada; iddiaya göre ters yönden gelen plaka ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Ahmet K.'nın yardımına kazayı görenler yetişti. Yayaya çarpan vicdansız sürücü ise arkasında bile bakmadan kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı ise kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Ters yönden geldi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpıp kaçtı

Kaynak: İHA

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