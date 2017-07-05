Ters Yönde Seyreden Hafif Ticari Araç Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde, ters yöne giren hafif ticari aracın çarptığı 18 yaşındaki motosikletin sürücüsü Hasan Başaran ağır yaralandı.
ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde, ters yöne giren hafif ticari aracın çarptığı 18 yaşındaki motosikletin sürücüsü Hasan Başaran ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Çan Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Çan Spor Salonu yanındaki tali yoldan ana yola çıkıp ters istikamette seyreden Mehmet Yavaş (52) yönetimindeki 17 ZC 737 plakalı hafif ticari araç, Terminal Kavşağı'nda Hasan Başaran yönetimindeki 17 HB 178 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek sürüklenen sürücüsü Hasan Başaran, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Başaran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Çanakkale