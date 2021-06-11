Ters yönde seyreden 200 promil alkollü sürücü tıra çarptı

Uşak'ta, Üniversitesi kavşağı yakınlarında ters yönde seyir halinde olan alkollü sürücü, tıra çarptı.

Uşak'ta, Üniversitesi kavşağı yakınlarında ters yönde seyir halinde olan alkollü sürücü, tıra çarptı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü şans eseri kazayı hafif yaralanarak atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza Üniversite kavşağı yakınlarında meydana geldi. 200 promil alkollü olduğu öğrenilen Arif Deniz Karapınar, 16 BCU 17 plakalı otomobiliyle ters yönde seyir halindeydi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolda İzmir istikametine seyir halinde olan Bilal Erat kontrolündeki 47 PJ 641 plakalı tıra çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafiğin kapanmaması için tır, kaza yeri yakınlarındaki benzinliğe çekildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kazayı hafif yaralanarak atlatan otomobil sürücüsünü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı