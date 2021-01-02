Ters yönde ilerleyen sürücüye 1334 lira ceza

ANTALYA'da iş yerinden çıktıktan sonra kullandığı otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücü Türkan D. (31), polis tarafından kırmızı ışıkta durduruldu. Sürücüye 'ters yönde araç kullanmamaktan' 1334 TL para cezası kesildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde denetim yapan polis ekipleri, 07 AAG 828 plakalı bir otomobilin ters yönden ilerlediğini fark etti. Sürücünün alkollü olabileceğini düşünen ekipler, Türkan D.'yi bir sonraki trafik ışıklarında kırmızı yanarken durdurdu. Aracından indirilen kadın sürücüye, alkol ve uyuşturucu madde testi yapıldı. Alkolsüz olduğu belirlenen Türkan D., rahatsızlığı nedeniyle ilaçlar kullandığını söyledi. Uyuşturucu madde testinde birçok değeri negatif çıkan sürücünün bir değeri pozitif çıkınca, polis ekipleri ifade için polis merkezine götürdü. Türkan D.'ye 'ters yönde araç kullanmak' suçundan 1334 lira para cezası uygulanırken, pozitif çıkan değerinin, kullandığı ilaçların etken maddesi olup olmadığı yönünde tahlil yaptırıldı. Türkan D'nin otomobili eşi H.D'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI