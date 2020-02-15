Ters yönde giden sürücüye bin 228 lira ceza kesildi
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Ters yönde giden sürücüye bin 228 lira ceza kesildi

Karabük'te ters yönde ilerleyen sürücüye bin 228 lira ceza uygulandı.

15.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:00
Ters yönde giden sürücüye bin 228 lira ceza kesildi

'te ters yönde ilerleyen sürücüye bin 228 lira ceza uygulandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük-Kastamonu kara yolunda 09 JD 651 plakalı otomobilin yapılan inceleme sonrası ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bahse konu araç sahibine Karayolları Trafik Kanununun 46/2-h Maddesi gereği bin 228 lira trafik idari yaptırımı uygulanmıştır." denildi.

Kaynak: AA
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