Ters yönde giden sürücüye bin 228 lira ceza kesildi
Karabük'te ters yönde ilerleyen sürücüye bin 228 lira ceza uygulandı.
Karabük'te ters yönde ilerleyen sürücüye bin 228 lira ceza uygulandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük-Kastamonu kara yolunda 09 JD 651 plakalı otomobilin yapılan inceleme sonrası ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bahse konu araç sahibine Karayolları Trafik Kanununun 46/2-h Maddesi gereği bin 228 lira trafik idari yaptırımı uygulanmıştır." denildi.