TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI
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TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDIEmin YEŞİLİSTANBUL,(DHA) Sultangazi'de ters yönde giden motosikletlinin çarptığı kişi yaralandı.

TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI

Emin YEŞİLİSTANBUL,(DHA) Sultangazi'de ters yönde giden motosikletlinin çarptığı kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Tramvay yolundan karşı yöne geçen motosiklet sürücüsü kısa bir süre sonra ters yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI
TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI
TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI
TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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