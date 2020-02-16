Ters yönde giden motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Şişli'de ters yönde ilerleyen motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Şişli'de ters yönde ilerleyen motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde ters yönde ilerleyen plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 2 kişinin olduğu motosiklet, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve yaralanan yaya, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.