Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı
Haberler » 3. Sayfa » Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı - Haber

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattıİSTANBUL - Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.

12.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:01
Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı

İSTANBUL - 'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kaza da minibüs yan yatarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.