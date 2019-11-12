Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı
Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattıİSTANBUL - Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.
12.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:01
Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı
İSTANBUL - Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kaza da minibüs yan yatarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı