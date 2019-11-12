Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada
Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı.
12.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:18
Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada
İSTANBUL - Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kaza da minibüs yan yatarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada