Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada
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Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı.

12.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:18
Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada

İSTANBUL - 'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kaza da minibüs yan yatarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada
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