12.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:18

Ters yoldan girmeye dönmeye minibüs otomobil ile çarpışıp yan yattı...Kaza anı kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kaza da minibüs yan yatarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA