Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı - Haberler
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Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ters şeritte ilerleyen bir kamyonet tehlike saçtı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ters şeritte ilerleyen bir kamyonet tehlike saçtı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, İzmit ilçesi Baki Komşuoğlu Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyonet ters şeritten ilerleyerek hem kendi canını, hem trafikteki diğer vatandaşların canını tehlikeye attı. Kamyonetin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin ters şeritte hızla ilerlediği görülüyor. - KOCAELİ

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Haber: Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı - Haberler
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