TERS ŞERİDE GİREN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLENDİ

BARTIN Amasra yolunda ters şeride giren sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BARTIN Amasra yolunda ters şeride giren sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bartın Amasra yolu Ahatlar mevkiindeki bölünmüş yolda bir otomobil ters şeride girdi. O sırada karşı şeritte ilerleyen sürücüler ters şeritte ilerleyen otomobili cep telefonu ile kaydetti. Yaklaşık 200 metre boyunca ters şeritte ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücünün aracıyla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı